MotoGP, Argentina: tutto quello che succede a Termas de Rio Hondo

Dopo la bellissima gara in Qatar, il motomondiale fa tappa in Argentina, per la seconda prova del campionato. Il circuito che ospiterà la gara sarà quello di Termas de Rio Hondo, costruito nel 2007 e arrivato in calendario nel 2014. Esso misura 4806 metri e conta 14 curve. Nel 2016 a vincere su questa pista fu Marc Marquez con la Honda.