MotoGP, Francia: la gara in diretta. Live

Quinta prova stagionale che si corre sul circuito Bugatti di Le Mans, in Francia. L'albo d'oro dice che è Jorge Lorenzo il pilota più vincente di sempre su questa pista, dall'alto dei suoi cinque successi, di cui due negli ultimi due anni. Valentino Rossi è a quota tre vittorie, mentre a quota due troviamo Gibernau, Doohan, Spencer, Sheene ed Agostini. Tra i piloti in attività, oltre a Lorenzo e Rossi, una vittoria a testa per Marquez e Pedrosa.