Moto 2, Gp Spagna: dominio di Marquez, Bagnaia secondo

Alex Marquez vince il Gp di Spagna nella Moto 2. A Jerez de la Frontera, lo spagnolo domina la gara casalinga tagliando il traguardo per primo in sella alla sua Estrella Galicia, precedendo di ben 3 secondi e mezzo un ottimo Francesco Bagnaia dello Sky Racing Team VR46. Terminano rispettivamente quarti e quinti Mattia Pasini e Luca Marini. Completa il podio il portoghese Miguel Oliveira. Con questo successo, Marquez sale a quota 49 punti nel mondiale.

Dopo 3 vittorie di fila, invece, si ferma la rincorsa di Franco Morbidelli. L’azzurro, in testa alla classifica a punteggio pieno con 75 punti, è caduto dopo 8 giri mentre si contendeva la vittoria con Marquez.. Non riesce ad approfittarne a pieno, però, Thomas Luthi, che conclude la gara con un deludente ottavo posto. Lo svizzero, ora, è a quota 64, ad 11 punti di distanza da Morbidelli. Con il secondo podio in quattro gare, invece, Miguel Oliveira sale a 59.