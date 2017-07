Moto2, GP Germania: sesta vittoria stagionale per Morbidelli

Franco Morbidelli vince al Sachsenring il GP di Germania, nona prova del Mondiale di Moto2, battendo in volata Miguel Oliveira; completa il podio la Kalex dello Sky Racing Team di Bagnaia. Buonissima prova anche degli altri piloti italiani Corsi e Pasini, che sono giunti al traguardo rispettivamente quarto e quinto; gara sfortunata invece per Alex Marquez, che a causa di una caduta è stato costretto al ritiro. In classifica generale Morbidelli, che in stagione ha conquistato sei successi in nove gare, allunga il vantaggio a 37 punti sul secondo Thomas Luthi, che oggi non è riuscito a concludere la gara a causa di una scivolata quando era secondo a ruota di Morbidelli.

Ordine d'arrivo:

1. Franco Morbidelli Team Estrella Galicia 41:05.137

2. Miguel Oliver Red Bull KTM +0.066

3. Francesco Bagnaia Sky Racing Team +0.574

4. Simone Corsi Speed Up +0.749

5. Mattia Pasini Italtrans Racing +1.300

Classifica generale

1. Franco Morbidelli Team Estrella Galicia 173 punti

2. Thomas Luthi CarXpert Interwetten 136 punti

3. Miguel Oliver Red Bull KTM 114 punti

4. Alex Marquez Team Estrella Galicia 113 punti

5. Mattia Pasini Italtrans Racing 93 punti