Moto: incidente in pista per Biaggi, è grave

Paura per Max Biaggi, protagonista di un brutto incidente mentre si stava allenando insieme a due ragazzi del team di cui è manager sulla pista del Sagittario di Latina con un mezzo da supermotard. Il 45enne centauro romano è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma, le sue condizioni sono gravi ma non è giudicato in pericolo di vita: Biaggi sarebbe cosciente e vigile.

Max Biaggi avrebbe riportato diversi traumi e la sospetta frattura della spalla: preoccupano in particolar modo un trauma toracico e uno spinale, anche se quando è stato soccorso dal 118 il centauro era vigile e cosciente e muoveva gambe e braccia. Appena arrivato in ospedale il centauro romano è stato sottoposto ad accertamenti radiologici, neurologici e clinici per stabilire l'entità delle lesioni.

Biaggi, che in carriera ha vinto quattro titoli iridati in 250 e due in Superbike, si stava allenando su un tracciato che conosce molto bene e che frequenta spesso insieme ai giovani piloti della classe Moto3 del Civ e domenica avrebbe dovuto prendere parte alla gara valida per gli Internazionali di Supermoto classe Onroad.