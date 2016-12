Mick Schumacher promosso in Formula 3

Prosegue a passi spediti la carriera di Mick Schumacher, il figlio del leggendario Michael, sempre costretto nel letto della sua villa sul lago di Ginevra dopo il terribile incidente sugli sci che lo colpì 3 anni fa. Il 17enne Mick è infatti stato promosso in Formula 3 e correrà il campionato europeo sempre al volante della monoposto del team italiano Prema con cui, in F4, ha vinto una gara nel 2015, sua stagione di debutto.



"La Formula 3 per me è il passo ideale, sono elettrizzato e non vedo l'ora che inizi l'anno nuovo", ha dichiarato Mick Schumacher, nel 2016 secondo classificato sia nel campionato italiano, sia in quello tedesco. Poi ha aggiunto: "Sono felice anche di rimanere con Prema, un team molto professionale che mi permetterà di imparare ancora molto. La prossima stagione sarà sicuramente impegnativa, ma i test che abbiamo effettuato nelle ultime settimane hanno confermato che la vettura è molto divertente da guidare. Non vedo l'ora che inizi il 2017".





