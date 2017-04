MotoGP, Argentina: Vinales da favorito, Dovi e Rossi per confermarsi, Lorenzo per la riscossa

Vinales c'è, e questo si sapeva. Ma ci sono anche Dovizioso e Rossi, cosa non troppo scontata nel primo caso e una vera sorpresa nel secondo, così come il fatto che ci sia un po' meno Marc Marquez e che invece non ci sia per nulla Jorge Lorenzo. Il primo Gp dell'anno, in Qatar, ha dato una sola certezza, quella dell'assoluta competitività di Vinales, ed ha regalato tante sorprese, positive e non, dalla “resurrezione” dopo le difficoltà durante i test di Rossi ad una presa di contatto con la realtà molto dura come nel caso di Lorenzo.

A due settimane dalla gara inaugurale si va in Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo, pista che dal suo ingresso in calendario, nel 2014, ha sempre visto la Honda molto competitiva, ed è lecito dunque attenderci un Marquez (ma anche un Pedrosa, visto che a Losail Dani ha chiuso di un pelo alle spalle del caposquadra) più vicino alla vetta, con una Honda che dovrebbe adattarsi meglio alle caratteristiche del tracciato situato nella provincia di Santiago del Estero, nonostante il campione del mondo in carica parli di podio come obbiettivo e non di vittoria. Anche la Ducati negli ultimi due anni è andata bene in Argentina, quindi occhio anche a Dovizioso, che dopo una bellissima gara in Qatar vuole confermarsi nella seconda tappa del campionato, la quale potrebbe essere anche l'occasione per Lorenzo di tirarsi su: vero che anche Losail doveva essere una pista favorevole alla Ducati, ma le due settimane di tempo possono essere servite per analizzare a fondo cosa non ha funzionato sulla moto e ripresentarsi così in altre condizioni.

Sicuramente Vinales farà la voce grossa ed ha tutto per confermarsi al vertice dopo il bellissimo successo qatariota, mentre Rossi, dopo aver faticato a lungo, è stato protagonista di una grande corsa che però ora necessita di continuità per poter dire con certezza che tutti i mali dell'inverno sono alle spalle, e questo non sarà semplice. Già il fatto però che Valentino sia andato così forte in Qatar, potrebbe voler dire che la strada sia quella giusta.

Il circuito Arrivato in calendario nel 2014, il circuito di Termas de Rio Hondo pare essere quello giusto per dare in pianta stabile una tappa del mondiale ad un paese, l'Argentina, che spesso ha visto naufragare i suoi progetti di ospitare corse motoristiche di primissimo livello. La pista, costruita nel 2007, misura 4806 metri e conta 14 curve.

Albo d'oro Quella del 2017 sarà la quarta edizione del Gp d'Argentina disputato sul circuito di Termas de Rio Hondo, ed è quindi facile ricordare l'albo d'oro: due successi per Marquez (2014 e 2016) ed uno per Rossi (2016), mentre tra i team due vittorie per la Honda ed una per la Yamaha.