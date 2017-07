Formula 1, Silverstone: Hamilton pole stellare davanti alle Ferrari

PenalitĂ in griglia per Bottas

Una pole position stellare. Lewis Hamilton scatterà dalla prima posizione nel Gran Premio di Gran Bretagna, sulla pista di Silverstone, decimo appuntamento del mondiale di Formula 1. Il britannico, che è 'under investigation' per avere ostacolato Romain Grosjean, ha fermato il cronometro sul tempo incredibile di 1:26:600. Il pilota della Mercedes, che ha conquistato la sua 67esima pole position in carriera, portandosi a -1 dal record di 68 di Michael Schumacher, si mette alle spalle le due Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, staccate rispettivamente di 0"547 e 0"756.

Quarto posto per l'altra Freccia d'Argento di Valtteri Bottas, ma il finlandese dovrà scontare una penalità di cinque posizioni in griglia per la sostituzione del cambio. Ne approfitta, dunque, Max Verstappen che partirà così dalla seconda fila al fianco della Rossa di Vettel. Completano la top-10 di giornata, Hulkenberg con la Renault, le due Force India di Perez e Ocon, la McLaren di Vandoorne, per la prima volta quest’anno più efficace di Alonso al sabato, e la Haas di Grosjean. Lo spagnolo partirà dall’ultima posizione in seguito alla sostituzione del motore. Accanto all’ex ferrarista ci sarà Daniel Ricciardo che ha chiuso prematuramente le qualifiche nel prato della Q1 per la rottura del turbo.

CLASSIFICA PRIMI 10:

1 Hamilton L. Mercedes 1:26:600

2 Raikkonen K .Ferrari +0:547

3 Vettel S. Ferrari +0:756

4 Bottas V. Mercedes +0:776

5 Verstappen M. ed Bull +1:530

6 Hulkenberg N. Renault +2:256

7 Perez S. Force India +2:302

8 Ocon E. Force India +2:474

9 Vandoorne S. McLaren +2:818

10 Grosjean R. Haas +2:949