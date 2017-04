Dopo avere centrato il miglior tempo nella terza sessione di prove libere e avere dominato gran parte delle qualifiche, Sebastian Vettel non nasconde un pizzico di delusione per non essere riuscito a conquistare la pole position del Gran Premio di Cina sul circuito di Shanghai. Il pilota tedesco della Ferrari, secondo sulla griglia di partenza alle spalle di un super Hamilton, fa anche autocritica al termine delle qualifiche: "Quanto vale la prima fila lo scopriremo in gara. E' mancata un po' di velocità nel giro finale, che è stato buono. Ma se avessi avuto più coraggio e più aggressività sull'ultima curva...".



Monoposto comunque promossa a pieni voti: "- aggiunge il tedesco quattro volte campione del mondo -. La macchina comunque è forte in tutte le condizioni, poi dipende anche da cosa fanno gli altri. Vedremo cosa succederà, ledurante il Gran Premio saranno diverse e conterà anche quello".