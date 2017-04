F1, GP Cina: maltempo padrone, cancellate le seconde libere

Il maltempo ha stravolto il programma delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Cina, seconda prova del Mondiale di Formula 1. Dopo un primo turno durato solo una ventina di minuti, la seconda sessione è stata addirittura cancellata con i piloti che sono stati costretti ad attendere seduti all'interno dell'abitacolo o passeggiando tra i box. A condizionare pesantemente la prima giornata del weekend di Shanghai è stato il maltempo che ha impedito all'elicottero dei soccorsi di alzarsi in volo: tutti fermi, quindi, come da precisa norma del regolamento.



Ora bisognerà attendere la giornata di sabato per capire qualcosa in più sui valori in campo: ma viste le premesse, è molto probabile che quello di Cina sarà un Gran Premio lotteria con sorprese dietro l'angolo e posizioni di forza che potrebbero essere rovesciate.



Nella prima sessione di libere il più veloce era stato Maxche, alla guida della sua, aveva fermato il cronometro sull'1'50"491. Gli unici altri big a scendere in pista erano stati il compagno di scuderiacon la, rispettivamente all'ottavo e al nono posto alle spalle delladi. Libere nemmeno cominciate per le duedi, e per ladi. Solo qualche giro per Antonio, alla sua seconda apparizione stagionale sulla