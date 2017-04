F1, Gp Bahrain: vince Vettel

Vettel va in testa in solitaria nel mondiale Piloti con 68 punti, 7 in più di Hamilton che va a 61. Già staccati Bottas e Raikkonen, rispettivamente a quota 38 e 34. Nel Costruttori dunque Ferrari davanti per tre lunghezze, 102 a 99. Vettel va in testa in solitaria nel mondiale Piloti con 68 punti, 7 in più di Hamilton che va a 61. Già staccati Bottas e Raikkonen, rispettivamente a quota 38 e 34. Nel Costruttori dunque Ferrari davanti per tre lunghezze, 102 a 99. Vettel va in testa in solitaria nel mondiale Piloti con 68 punti, 7 in più di Hamilton che va a 61. Già staccati Bottas e Raikkonen, rispettivamente a quota 38 e 34. Nel Costruttori dunque Ferrari davanti per tre lunghezze, 102 a 99