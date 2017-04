F1, ufficiale: Button sostituirà Alonso a Montecarlo

Adesso è ufficiale: alla guida della McLaren, nel Gran Premio di Monaco del prossimo 28 maggio sul circuito di Montecarlo, ci sarà Jenson Button. Il pilota britannico, campione del mondo nel 2009, sostituirà Fernando Alonso che ha deciso di cimentarsi nella 500 miglia di Indianapolis in programma lo stesso giorno. Button, che lo scorso gennaio ha compiuto 37 anni, si era ritirato lo scorso novembre al termine del Gran Premio di Abu Dhabi.



per una gara e non potrei pensare a un posto migliore di Monaco per farlo, è il mio Gran Premio di casa - commenta-. Qui ho vinto nel 2009 ed è una delle mie piste preferite di sempre. Certo, mi rendo conto che non avremo una reale possibilità di vincere, ma penso che avremo l'opportunità di fare punti molto preziosi per il team in ottica campionato costruttori., essendomi allenato molto di recente nel triathlon, quindi non ho alcuna preoccupazione da questo punto di vista".