"Gareggiare in una lotta tra Mercedes e Ferrari è emozionante ed entusiasmante". In vista del Gran Premio del Bahrain, terza prova del Mondiale di Formula 1, Lewis Hamilton ribadisce di vivere con grandi motivazioni questo avvio di stagione. E su Alonso, che salterà il GP di Montecarlo per dedicarsi alla 500 miglia di Indianapolis, il britannico non ha dubbi: "E' bellissimo sapere che un pilota ha questa libertà. Io correrei anche in MotoGP".



Dopo il trionfo sul circuito di Shanghai, Hamilton non vuole più fermarsi e spera di concedere il bis già sulla pista di Sakhir che domenica ospiterà il Gran Premio del Bahrain: "Sono contento di tornare qui dove ci sono condizioni meteo fantastiche - sottolinea il pilota della Mercedes in conferenza stampa -. Sono in una squadra che mi permette di continuare a esprimermi ad altissimi livelli. Ferrari favorita dal caldo? Finora ha dimostrato di avere un passo fantastico, anche in Australia era molto veloce. Lottare con loro è più difficile perché, a differenza di un avversario che corre nella tua stessa squadra, non si conoscono tutti i dati e quindi uno si deve basare esclusivamente su se stesso. Duellare così è entusiasmante ed emozionante".



viene chiesto un parere anche sulla decisione didi andare a correre lache si disputerà il prossimo 28 maggio, in concomitanza con ilsulla pista di: "E' bellissimo sapere che un pilota ha questa libertà - le parole del tre volte campione del mondo -.non avrà l'esperienza degli altri, ma è uno dei migliori al mondo. E a Montecarlo spero che torni a correre. Il mio futuro? Per quanto mi riguarda mi piacerebbe la, lae anche laperché no?".