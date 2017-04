F1, GP Bahrain: Bottas in pole position, prima fila Mercedes

Valtteri Bottas conquista a sorpresa la pole position del Gran Premio del Bahrain, terza prova del Mondiale 2017 di Formula 1. Il finlandese della Mercedes, col tempo di 1'28"769 che rappresenta il nuovo record del circuito di Sakhir, si lascia alle spalle il compagno di squadra Lewis Hamilton staccato di appena 23 millesimi e partirà per la prima volta in carriera davanti a tutti. Solo terza la Ferrari di Sebastian Vettel che accusa un ritardo di quasi mezzo secondo dalla prima posizione. "Siamo stati più lenti di quanto mi aspettassi", il suo laconico commento al termine delle qualifiche.



Dietro al tedesco quattro volte campione del mondo c'è ladi Daniel. Quinta l'altradi Kimi, sesta l'altra Red Bull di Max. Buono il comportamento delle, con Nicoche si piazza settimo e Jolyondecimo (per la prima volta nella top ten). In mezzo ladi Felipee ladi Romain. Altra giornata nera per le duerompe il motore durante iled è 15esimo,è due gradini più sotto.