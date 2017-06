Formula 1: bene Bottas e Kimi nelle libere 3, problemi per Vettel

Due finlandesi al comando. Nella terza sessione di prove libere sulla pista di Baku, in Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1, Valtteri Bottas precede di un soffio Kimi Raikkonen al primo posto. La Freccia d'Argento numero 77 ferma il cronometro in 1'42"742, appena più veloce rispetto al tempo segnato dalla Rossa di Maranello (1'42"837). A completare il terzetto di testa c'è l'altra Mercedes di Lewis Hamilton, in difficoltà fino a questo momento del weekend, distante 4 decimi dal compagno di scuderia. Dopo avere dominato nella giornata di venerdì, faticano un po' le Red Bull con Ricciardo, quarto e Verstappen, sesto, preceduto anche dalla Force India di Esteban Ocon. Felipe Massa, Daniil Kvyat, Lance Stroll e Sergio Perez completano la top-10.

Sessione da dimenticare, invece, quella di Sebastian Vettel che resta in pista solo 7 giri prima di doversi fermare per un guasto alla sua monoposto. Secondo le prime impressioni sembra possa trattarsi di un probabile problema idraulico che i tecnici del Cavallino hanno voluto verificare attentamente in vista delle qualifiche per evitare ogni rischio di rotture. Solo 12esimo tempo, dunque, per il leader della classifica iridata. Nel frattempo, nel corso dell'ultima sessione di prove, sono state apportate alcune piccole modifiche a cordoli e barriere. Quello della curva 8 (dove ieri sia Perez che Palmer sono andati a sbattere), ad esempio, è stato accorciato e abbassato per agevolare le manovre dei piloti.

ECCO LA CLASSIFICA CON I TEMPI DELLA TERZA SESSIONE DI PROVE LIBERE: