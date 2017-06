Formula 1: Verstappen il più veloce, Ferrari ok

E' Max Verstappen il protagonista assoluto di questo venerdì di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaijan sul circuito di Baku, ottavo appuntamento della stagione. Il pilota della Red Bull, infatti, ha chiuso con il miglior tempo sia nella prima che nella sessione di libere, registrando un ottimo 1'43"362. Nonostante la super partenza di weekend, però, la giornata dell'olandese non si è chiusa nel migliore dei modi, visto che il pilota ha terminato la propria sessione contro le barriere di protezione, sbattendo con tutto il lato sinistro della sua monoposto.

Dietro a Verstappen si piazza la Mercedes di Valtteri Bottas che precede l'altra Red Bull di Daniel Ricciardo. Per le Frecce d'Argento, però, c'è ben poco da sorridere visto che è scattato l'allarme rosso per Lewis Hamilton, apparso decisamente scarico. Il britannico, infatti, ha chiuso la seconda sessione di prove libere con il tempo di 1’44”525 in decima posizione, ad oltre un secondo e mezzo dal miglior tempo. Decisamente più sereno, invece, il clima in casa Ferrari. La scuderia di Maranello ha lavorato tantissimo in vista della gara ed ha confermato la sua buona velocità con Kimi Raikkonen, quarto e Sebastian Vettel, quinto. Ciò che fa ben sperare in vista della gara di domenica è l'ottimo passo gara mostrato dalle due Rosse. Completano la top-10: Lance Stroll, Sergio Perez, Daniil Kvyat, Esteban Ocon e, appunto, Lewis Hamilton. Altra giornata da dimenticare per Fernando Alonso che, malgrado il cambio di power unit, deve parcheggiare la sua monoposto in pista mettendo fine alla propria sessione di prove con largo anticipo.