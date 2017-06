F1, GP Azerbaijan: incredibile vittoria di Ricciardo, Vettel quarto

Clicca qui per lo speciale Formula Uno, risultati, tempi e classifiche

Daniel Ricciardo vince il GP d'Azerbaijan, nona prova del mondiale di Formula 1, precedendo la Mercedes di Bottas e la Williams di Stroll, che coinquista il suo primo podio in carriera. Quarto posto per Vettel, che comunque guadagna punti su Lewis Hamilton, giunto in quinta posizione. Male l'altra Ferrari di Raikkonen che è stata costretta al ritiro; non ha finito la gara anche Verstappen, che, dopo solo dieci giri, a causa della rottura del motore è dovuto rientrare ai box. In classifica generale è sempre primo Vettel con 153 punti; Hamilton insegue a 14 punti di distanza e Bottas è terzo a 42 punti dal tedesco.

Alla partenza Hamilton riesce a mantenere la testa della gara, dietro si toccano Bottas e Raikkonen, con il finlandese della Mercedes che ha la peggio ed è costretto a rientrare ai box per cambiare l'ala anteriore; di questo contatto ne approffitta Vettel, che riesce a scavalcare i due finlandesi e a portarsi all'inseguimento di Hamilton. Al decimo giro il primo colpo di scena della corsa: Verstappen, che stava lottando con la Force India di Perez per la terza posizione, è costretto al ritiro, a causa dei problemi al motore accusati dalla sua Red Bull. Un errore di Kvyat, che schianta la sua macchina contro il muretto, costringe il direttore di gara a fare entrare la Safety Car, ne approffittano tutti i piloti per andare ai box e cambiare le gomme. Alla ripartenza, le posizioni rimangono invariate, ma, dopo nemmeno un giro, la Safety Car rientra a causa di un pezzo perso dalla Ferrari di Raikkonen, che è costretta a rientrare ai box. Durante il regime di Safety Car, si toccano Vettel e Hamilton; il pilota inglese frena vistosamente subito dopo curva 4, venendo centrato da un arrabbiattissimo Vettel, che ha una reazione, andando ad'affiancare e colpire la Mercedes dell'inglese. Alla seconda ripartenza, scatta bene Massa che riesce a conquistare la terza posizione con un'incredibile staccata in curva 1, ma il direttore di gara è costretto a esporre la bandiera rossa, a causa di un incidente tra le due Force India in curva 2, interrompendo così la corsa dopo 23 giri percorsi.

La gara riprende con regime di Safety Car, allo scatto Hamilton riesce a mantenere la posizione su Vettel, dietro Ricciardo, con un incredibile staccata in curva 1, riesce a saltare in un colpo solo le due Williams, conquistando la terza posizione. Al 29esimo giro Hamilton è costretto a rientrare ai box per cambiare un pezzo della sua Mercedes, rimasta danneggiata da un detrito, perdendo cosi la posizione ai danni di Vettel. Un giro dopo altro colpo di scena: il direttore di gara assegna a Vettel uno Stop and Go di 10 secondi, per la condotta antisportiva tenuta dal ferrarista nei confronti di Hamilton in regime di Safety Car; in testa si ritrova così Ricciardo seguito dalla Williams di Stroll. Scontata la penalita, Vettel riesce comunque a guadagnare la posizione su Hamilton, rientrando in sesta posizione, dietro l'altra Mercedes di Bottas, che ha approfittato della situazione per risalire il gruppo. Nei giri finali grande ritmo di Bottas Vettel e Hamilton, che a suon di giri record e sorpassi si portano all'inseguimento di Ricciardo e Stroll. All'ultimo giro, grande numero di Bottas, che al fotofinish riesce a conquistare la seconda posizione ai danni di Stroll, che comunque sale per la prima volta sul podio.