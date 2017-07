Formula 1, Vettel il più veloce nelle Libere 3

Penalità in griglia per Hamilton

La Ferrari di Sebastian Vettel è la più veloce nella terza sessione di prove libere nel Gran Premio d'Austria. Il tedesco, reduce da un periodo decisamente travagliato in seguito ai fatti di Baku, stampa il miglior tempo del weekend, fermando il cronometro sull'1'05''092. Il quattro volte campione del mondo si mette alle spalle Lewis Hamilton, staccato di quasi 3 decimi, che si trova alle prese con un altro guaio tecnico. Il britannico, che in griglia sarà penalizzato di 5 posizioni per la sostituzione del cambio, ha dovuto fare i conti con l'esplosione del freno anteriore destro della sua W08. Un problema non particolarmente grave, ma che costringerà i suoi meccanici a del lavoro extra prima delle qualifiche.

Terza posizione per l'altra Mercedes di Valtteri Bottas che precede la Ferrari del connazionale Kimi Raikkonen, quarto a quasi 7 decimi dal compagno di squadra. Alle spalle del solito quartetto di testa si piazzano le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo, reduce dalla vittoria in Azerbaijan. Magnussen, Grosjean, Kvyat e Sainz completano la Top-10 delle terze libere. Dopo le prime due sessioni di prove la Fia ha deciso di modificare i cordoli delle ultime due curve, dopo le numerose segnalazioni di danni riportati dai piloti che andavano larghi in uscita dalle curve. Le modifiche hanno riguardato i cordoli alle curve 6, 9 e 10.

Classifica primi 10:

1 SEBASTIAN VETTEL 1:05.092

2 LEWIS HAMILTON +0.269s

3 VALTTERI BOTTAS +0.423s

4 KIMI RÄIKKÖNEN +0.519s

5 MAX VERSTAPPEN +0.692s

6 DANIEL RICCIARDO +0.804s

7 KEVIN MAGNUSSEN +0.844s

8 ROMAIN GROSJEAN +0.923s

9 DANIIL KVYAT +1.187s

10 CARLOS SAINZ +1.192s