F1, GP Austria: Bottas in pole, Vettel secondo

Valtteri Bottas conquista la pole position del GP d'Austria, decima prova del mondiale di Formula 1, precedendo di soli 42 millesimi la Ferrari di Sebastian Vettel; per il pilota finlandese questa è la sua seconda pole in carriera. Prova opaca per l'altra Mercedes di Lewis Hamilton, che non riesce a fare meglio del terzo tempo e domani, a causa della sostituzione del cambio, partirà dall'ottava posizione. Non una buonissima prestazione per l'altra Ferrari di Raikkonen, che conquista il quarto tempo, ma a oltre mezzo secondo dalla pole di Bottas.

Deludono sul circuito di casa anche le Red Bull di Ricciardo e Verstappen, che si piazzano rispettivamente in quinta e sesta posizione, ma con un ritardo di più di sei decimi dal finlandese della Mercedes. Chiudono la top ten la Haas di un bravissimo Grosjean, le due Force India di Perez e Ocon e la Toro Rosso di Carlos Sainz

Griglia di partenza (solo prime 10 posizioni)