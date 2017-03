"La sensazione è che questa sia la macchina più veloce mai guidata, ma al momento non sappiamo come siamo messi. Siamo curiosi di vedere cosa succederà sabato e domenica". Sono le parole di Sebastian Vettel che si avvicina fiducioso al primo Gran Premio stagionale di Formula 1 in programma domenica sulla pista di Melbourne. "Le qualifiche sono importanti, speriamo di dare una svolta già da subito rispetto all'anno scorso", aggiunge il tedesco.



Sebastian Vettel sente che questa potrebbe essere la stagione del riscatto in casa Ferrari dopo anni di dominio Mercedes. Ma il pilota tedesco, che si è scottato e disilluso già diverse volte nei suoi primi due anni alla guida della Rossa, resta con i piedi ben ancorati a terra e predica prudenza: "Lo scorso anno molte cose non sono andate bene, ora siamo concentrati su noi stessi – dice il tedesco quattro volte campione del mondo con la Red Bull -. Finora siamo soddisfatti anche se non c'è la garanzia che vinceremo: nei test abbiamo percorso tanti chilometri e ottenuto buone risposte. Non sappiamo dove siamo rispetto agli altri, nessuno lo sa, e la vera favorita resta la Mercedes che ha vinto negli ultimi tre anni".



Secondo il ferrarista sarà fondamentale partire col piede giusto già dalle, anche per dare un segnale ai rivali: "Negli ultimi anni le nostre statistiche nelle prove ufficiali sono state negative – ammette il tedesco - ma speriamo di poterle smentire. Abbiamo lavorato in tutti i settori per migliorare". Infine una battuta sul suo contratto in scadenza a fine 2017: "Cominciare la stagione senza la certezza delnon è un problema – assicura Vettel -. Abbiamo tutto il tempo per discuterne".