Dopo il secondo posto a Zeltweg, nel Gran Premio dell’Austria, che ha permesso alla Ferrari di Sebastian Vettel di portarsi a +20 sulla Mercedes di Lewis Hamilton in classifica piloti, è già tempo di iniziare a pensare al prossimo Gran Premio per la scuderia di Maranello. Il circus della Formula 1 fa tappa in Inghilterra, a Silverstone, dove la Ferrari porterà la power unit evoluta proprio in casa del rivale numero uno, per scatenare la SF70H tra i curvoni veloci del tracciato.

"Non vedo l’ora di scendere in pista a Silverstone credo che là ci si potrà divertire - assicura il quattro volte campione del mondo -. La macchina è davvero buona e tutti i ragazzi a Maranello hanno fatto un grande lavoro. Aerodinamica, telaio, tutti impegnati al massimo. Andiamo in Inghilterra con fiducia. Là ci sono tante curve veloci e di solito la nostra macchina si adatta molto bene. Dovrebbe essere una buona gara per noi". Già superato, quindi, il rammarico per il secondo posto alle spalle di Valtteri Bottas dopo che, a fine gara, Vettel si era detto convinto che con un giro in più sarebbe riuscito a superare la Freccia d’Argento del finlandese.