Anche Daniel Ricciardo si schiera contro Sebastian Vettel dopo i fatti di Baku, in Azerbaijan. Il pilota della Red Bull, vincitore dell'ultimo Gran Premio, è tornato sulla ruotata rifilata dal ferrarista a Lewis Hamilton, criticando la condotta del suo ex compagno di squadra nel 2014: "Seb a volte dovrebbe pensare prima di agire - spiega l'australiano ai microfoni di 'BBC Sport' -. E' guidato dalla passione e dall'istinto che a volte deve tenere sotto controllo. Lo rispetto per la grinta e per l'amore che ha nei confronti di questo sport, che lo porta spesso ad essere così aggressivo. Lo rispetto e questa è una cosa che di lui mi piace molto".

Ricciardo sta dalla parte di Hamilton: "Lewis aveva ogni diritto di fare l'andatura, sia se stesse rallentando o meno - prosegue -. Era in testa alla gara e per lui era troppo presto per accelerare in quel punto. Forse Seb era un po' sovraeccitato per la ripartenza". Oltre ai 10 secondi di penalità subiti nel corso della gara, Vettel rischia di essere punito anche con un altro provvedimento. Con i 3 punti di penalizzazione ricevuti in Azerbaijan per guida pericolosa, il tedesco sale a quota 9 nell'arco di un anno solare. Come prevede il regolamento, se nel prossimo GP d'Austria dovesse subire un'ulteriore penalizzazione di 3 punti, raggiungerebbe la quota di 12 e verrebbe automaticamente squalificato per la gara di Silverstone della settimana successiva.