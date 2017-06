Dopo il test a Valencia, effettuato due settimane fa da Robert Kubica al volante di una Lotus-Renault, si era pensato ad un possibile ritorno del pilota polacco alla guida di una monoposto a partire dalla prossima stagione di Formula 1. A spegnere i rumors è stato però Cyril Abiteboul, Team Manager della scuderia francese, che ha smentito le voci di un ritorno del pilota: "Robert Kubica non è tra le nostre opzioni per il 2018 - ha dichiarato - Il test a Valencia è stato emozionante, ma è stata una giornata organizzata perchè glielo dovevamo".

Una brutta notizia per tutti gli appassionati che speravano di rivedere il polacco di nuovo a bordo di una Formula 1, anche se una piccola possibilità ci potrebbe ancora essere, come aggiunto nell'intervista dal Team Manager della Renault: "Il test a Valencia sono certo che sia servito a Robert per comprendere quale sia il suo limite fisico e mentale. Al momento però non ha i requisiti per essere preso in considerazione per il 2018, ma se le cose dovessero cambiare ovviamente lo considereremmo come un candidato".