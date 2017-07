Formula 1, il 'Like' di Hamilton fa arrabbiare la Ferrari

La sensazione è che la 'guerra' tra la Ferrari e la Mercedes sia appena cominciata. Dopo la decisione della Fia di graziare Sebastian Vettel in seguito alla ruotata rifilata dal ferrarista a Lewis Hamilton nel corso del Gran Premio dell'Azerbaijan, il britannico ha affidato la propria risposta ad un 'Mi piace' su Instagram. Il pilota della Mercedes ha mostrato il proprio apprezzamento nei confronti di un post polemico di un suo fan che accusava, senza mezzi termini, sia la Federazione Internazionale che la scuderia di Maranello.

"Ho perso tutto il rispetto che avevo nei confronti della FIA, della Ferrari e di Sebastian Vettel dopo la decisione - recita il messaggio lasciato dal tifoso -. In questo modo passa il messaggio che qualunque cosa tu faccia in pista puoi passarla franca chiedendo scusa. Fosse successa una cosa del genere a Lewis (Hamilton) lo avrebbero squalificato, multato e gli avrebbero tolto i punti in classifica. La FIA è un insieme di gente sciocca, faziosa e a favore della Ferrari come sempre è stato e sempre sarà". Il messaggio del tifoso fa parte del gioco visto che, come sempre accade, ogni appassionato è libero di schierarsi dall'una piuttosto che dall'altra parte. Un po' meno convenzionale, invece, che un post del genere possa ricevere un 'Mi piace' da parte di un pilota professionista. Evidentemente quanto accaduto a Baku ha lasciato il segno... e non solo sulla monoposto dell'inglese.