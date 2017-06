Formula 1: Hamilton in pole davanti a Vettel

Lewis Hamilton eguaglia Ayrton Senna. Con la pole position conquistata nel Gran Premio del Canada, il britannico tocca quota 65 in carriera proprio come il mito brasiliano. Grazie ad una prestazione fantastica nel Q3, chiuso con il tempo clamoroso di 1’11”459, il pilota della Mercedes precede tutti gli avversari, compreso Sebastian Vettel che partirà comunque dalla prima fila grazie al secondo miglior tempo. Alle loro spalle si piazzano Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Terza fila tutta Red Bull con Verstappen che precede Ricciardo.

"Oggi sono felice e non riesco a credere a quello che è successo - le parole del pilota della Mercedes dopo le qualifiche -. È stata una battaglia molto serrata con la Ferrari che come al solito sono state molto veloci. Ma io ho dato tutto, ho sparato tutte le mie cartucce e sono riuscito a fare un giro eccezionale. Lo definirei grandioso. Non riesco a credere che mi sia riuscito così bene: sono riuscito a migliorarmi in ogni settore. I ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico in fabbrica e quando tornerò dirò grazie a tutti".

Non pienamente soddisfatto, invece, Sebastian Vettel: "Il passo c'è - conferma il tedesco della Ferrari - ma non sono contento del mio terzo tentativo. Mi sarebbe piaciuto ripetere il secondo. Forse ho spinto troppo in curva due. È stata comunque una buona qualifica anche se alla fine ho faticato a trovare il ritmo".