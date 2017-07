Formula 1, Gp Austria: trionfo di Bottas, Vettel secondo

Valtteri Bottas vince il Gran Premio d'Austria. A Spielberg, il pilota della Mercedes precede di 7 decimi Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari sfiora la rimonta, ma deve arrendersi all'ultimo giro dopo una grande partenza da parte del finlandese, che impiega solo 2 decimi a partire dopo lo spegnimento dei semafori. Quinto podio di fila per Daniel Ricciardo, che rende strepitosa solo a metà la rimonta di Lewis Hamilton, quarto davanti a Kimi Raikkonen. Al primo giro, invece, si fermano Verstappen e Alonso, coinvolti in un incidente creato da Kvyat. In classifica piloti, Vettel allunga: ora è a quota 171, a 20 punti di vantaggio da Hamilton.

Partenza perfetta di Bottas che, appena 2 decimi dopo lo spegnimento dei semafori, brucia in partenza Vettel, che invoca uno jump start soltanto sfiorato. Dopo due curve, Raikkonen viene superato da Grosjean e Ricciardo, ma riesce a tamponare tenendo la quarta posizione. Hamilton, partito ottavo, infila subito Perez, Ocon e Grosjean, trovandosi quinto dopo 13 giri. Poche curve, invece, e la gara di Max Verstappen e Fernando Alonso finisce. La Red Bull del belga e la McLaren dello spagnolo vengono coinvolte in un incidente causato da Kvyat, che colpisce la ruota posteriore destra dell'ex Ferrari, venendo penalizzato con il drive through.

A metà gara, Vettel rientra e cambia le gomme, passando alle rosse, mentre dopo 6 giri tocca a Valtteri Bottas effettuare il pit stop. I 3.4 secondi impiegati dai meccanici tedeschi, però, rallentano il pilota della Mercedes, che esce dai box dietro Raikkonen ma con 3 secondi di vantaggio sul leader del mondiale. Il sorpasso di Bottas al connazionale, però, avviene due giri dopo.. Vettel, però, inizia a sfruttare il nuovo set, portandosi a 2 secondi dal leader della gara. Hamilton, invece, decide di non effettuare la seconda sosta, provando ad attaccare Daniel Ricciardo, in lotta per il podio. L'ultimo giro si apre con il secondo di distacco tra Bottas e Vettel. il tedesco, però, si imbatte in un doppiaggio e, finendo largo alla penultima curva, dice addio alle speranze di vittoria, che va quindi alla Mercedes, che sale a quota 287 nella classifica costruttori, a +33 sulla Ferrari. Nel mondiale piloti, invece, Sebastian Vettel allunga su Lewis Hamilton: il vantaggio del tedesco sull'inglese è ora di 20 punti, con il tedesco a 171. Si avvicina alla seconda posizione, invece, il vincitore di giornata, che con il successo di Spielberg sale a quota 136.