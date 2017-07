Formula 1: cinque posizioni di penalità per Hamilton

Colpo di scena in Formula 1: alla vigilia delle qualifiche del Gran Premio d'Austria, nona prova del Mondiale, arriva una penalità per Lewis Hamilton. La Mercedes, nella giornata di ieri, ha sostituito il cambio della monoposto dell'inglese. Intervento avvenuto prima che il tre volte campione del mondo completasse sei gare di fila con quello precedente. Leggerezza che costerà cara alla scuderia tedesca: nelle qualifiche di Zeltweg.

Hamilton, in occasione della composizione della griglia di partenza, verrà infatti penalizzato di cinque posizioni. Questo vuol dire che, in caso di miglior tempo, l'inglese retrocederà fino alla sesta posizione, vale a dire in terza fila. Occasione da non perdere per la Ferrari e per Sebastian Vettel. Il tedesco, infatti, è primo nel Mondiale piloti, con 14 punti di vantaggio su Hamilton, che insegue a quota 139. L'Austria potrebbe permettere al quattro volte campione del mondo del Cavallino Rampante di aumentare il distacco dal rivale. La Ferrari, invece, cerca di ridurre il gap di 24 punti che separa la scuderia di Maranello dalla Mercedes, in testa alla classifica costruttori a quota 250.