F1, GP Austria: la classifica costruttori

Valtteri Bottas vince il Gran Premio d'Austria. Il successo del finlandese e il quarto posto di Lewis Hamilton consentono alla Mercedes di allungare in classifica piloti sulla Ferrari. La scuderia tedesca è in testa a quota 287, con 33 punti di vantaggio sulla scuderia di Maranella, a cui non basta il gran secondo posto di Sebastian Vettel, ad un passo dalla vittoria a Spielberg. Quinto, invece, Kimi Raikkonen. Il quinto podio di fila per Daniel Ricciardo permette alla Red Bull di salire a 154. In coda, primi punti per la McLaren, che muove la sua classifica e sale a quota 2.



La classifica costruttori

1 MERCEDES 287

2 FERRARI 254

3 RED BULL 152

4 FORCE INDIA 89

5 WILLIAMS 40



8 RENAULT 18

9 SAUBER 5

10 MCLAREN 2