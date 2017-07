"Non è stato un weekend disastroso". Così Sebastian Vettel commenta il settimo posto di Silverstone. La realtà, però, è che la gara del Gran Premio di Gran Bretagna è stata un duro colpo da digerire in casa Ferrari, staccata in classifica costruttori dalla Mercedes, e per il tedesco, che ha ora un solo punto di vantaggio su Lewis Hamilton, vincitore di giornata. "La macchina è stata buona, e anche l'assetto. Diciamo che tanti dettagli hanno reso questo fine settimana molto complicato, ma non è stato un disastro. Certo, avrebbe potuto essere migliore".

Cosa non è andato? "I freni erano in fiamme, questo mi ha creato molti problemi, la partenza è stata compromessa, e ciò ha inevitabilmente influito sul resto della gara. Il problema alle gomme ci ha sorpreso, ma non c'è da incolpare nessuno, eravamo in una buona posizione. Kimi ha avuto lo stesso problema, e le sue gomme erano più fresche di almeno 5 giri rispetto alle mie". A complicare tutto, il duello con Verstappen: "Mi sono ritrovato dietro Max, ma siamo riusciti a passarlo ai box. Dall'esterno sarà certamente risultato un bel confronto, ho fatto di tutto per passarlo, ma non ci sono riuscito. Non spetta a me giudicare se è stato tutto regolare".