Il Mondiale 2017 di Formula 1 entra nel vivo con la sesta tappa, la più glamour in assoluto, quella del Gran Premio di Monaco. Nel Principato l'attuale leader della classifica piloti, Sebastian Vettel, proverà a rispondere a Lewis Hamilton, vincente due settimane fa in Spagna. Il tedesco della Ferrari non si sbilancia in vista della gara: "Se vediamo gli ultimi anni la Mercedes è stata molto forte, è ancora il team da battere".





Come ogni anno, ail weekend inizia con un giorno d'anticipo e così giovedì prenderanno il via le prime prove libere. Lanon vince ildal lontano 2001 con Michael Schumacher e, a 16 anni di distanza, un altro tedesco come Sebastian Vettel cercherà di sfatare il tabù: "Io favorito? Non so, ma abbiamo un pacchetto molto forte - spiega ai microfoni di Sky -. Siamo una squadra molto forte e non abbiamo nulla di cui aver paura. Sono fiducioso".Dopo il ritiro inin seguito ad un incidente nella prima curva, l’altro pilota della Ferrari Kimisi presenta a Montecarlo con la voglia di rivincita. Il finlandese è come sempre cauto a pochi giorni dalla gara e preferisce non fare pronostici: "Mi piace il circuito qui a Monaco, in carriera ho disputato buone corse