Sebastian Vettel chiude al secondo posto dietro Lewis Hamilton nel Gran Premio di Cina, seconda prova del Mondiale di Formula 1. Il tedesco della Ferrari, dopo un avvio difficile culminato con l'azzardo di un cambio gomme anticipato, si dice soddisfatto per la prestazione ma non nasconde un pizzico di rammarico: "È stata una gara emozionante, mi sono molto divertito. Peccato all'inizio per l'ingresso della safety car proprio quando le gomme erano entrate in temperatura. Sono rimasto bloccato nel 'trenino', ero arrabbiato".

Dopo aver anticipato il cambio gomme, infatti, Seb si è ritrovato nel traffico seguito all'uscita della safety car per lo schianto di Giovinazzi: "La mia partenza non è stata male - afferma sul podio il ferrarista - ma le intermedie si degradavano e sapevo che non sarebbero durate a lungo. È uscita la Safety Car quando sentivo le gomme d'asciutto che andavano veloci. È stata comunque una gara emozionante, mi sono divertito anche se sono rimasto bloccato dietro il trenino per un po' di tempo".

Durante la gara Vettel ha messo in mostra tutte le sue qualità battagliando con i piloti che lo precedevano: "Il mio obiettivo era raggiungere Hamilton, quindi ho dovuto fare dei sorpassi, prima su Kimi poi su Ricciardo, con il quale abbiamo avuto un bel duello. "Ho fatto di tutto per passare Daniel - prosegue il tedesco - è stato molto divertente. Lui mi ha bloccato all'interno, quindi ho provato all'esterno e lì per fortuna mi ha lasciato spazio, poi ci siamo toccati ma è andato tutto bene. Ho cercato infine di inseguire Lewis, ma ad ogni mio giro veloce lui reagiva".

Di tutt'altro umore è invece Kimi Raikkonen, quinto al traguardo al termine di una prova sotto tono: "Non ho avuto alcun problema particolare - analizza il finlandese della Ferrari -, la macchina andava meglio con gomme fresche, poi quando erano usate perdevo un po' l'anteriore. Forse avrei dovuto cambiare le gomme prima, ma dovevamo anche vedere cosa accadeva in pista. Non è stata una gara molto produttiva da parte mia, è andata così".