Dopo 16 anni la Ferrari torna a trionfare nel Gran Premio di Monaco di Formula 1 e lo fa con una straordinaria doppietta festa. Grande è la soddisfazione del vincitore di giornata Sebastian Vettel, primo al traguardo davanti al compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Il tedesco, intervistato da un giornalista di eccezione come il campione del Mondo in carica Nico Rosberg, spiega: "È stata una gara incredibile, davvero intensa. Il team ha fatto un lavoro eccezionale. Finire davanti a Raikkonen? Nulla di pianificato, ho solo spinto tantissimo dopo la sosta perché sapevo che era l'unica possibilità di vincere e così è andata. Ora festeggiamo e divertiamoci, poi pensiamo alla gara del Canada".

Seb analizza poi la sua gara culminata col sorpasso a Raikkonen arrivato grazie ad una diversa strategia di pit stop: "Speravo di partire forte all'avvio, ma Kimi è scattato fortissimo e non sono riuscito a sorpassarlo. Poi abbiamo avuto un momento di difficoltà, con le gomme che scivolavano e Bottas che si avvicinava molto. Ho spinto tantissimo dopo la sosta perché sapevo che era l'unica possibilità di rimanere davanti a Raikkonen e vincere, così è andata. Lavoro fantastico del team. Non c'è stato nulla di pianificato, ho solo approfittato di una finestra che si è aperta al momento del pit-stop".

Accigliato e scuro in volto è invece Kimi Raikkonen che, scattato dalla pole position, si è visto soffiare il successo da Vettel: "È un secondo posto che non mi piace, ma a volte va così, punterò alla prossima e spero di fare meglio, è una di quelle giornate in cui si sperava di ottenere di più".