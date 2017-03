Dopo test invernali davvero soddisfacenti, la Ferrari è tornata coi piedi per terra. Nella prima giornata di prove libere del Gran Premio d'Australia a Melbourne, Sebastian Vettel chiude col secondo tempo, staccato di oltre mezzo secondo dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Intercettato dai cronisti nel paddock, il tedesco rivela: "Onestamente non mi soffermo solo sul tempo. Non sono contento del bilanciamento, non è ancora quello che voglio. Spaventati dal passo gara Mercedes? E' presto, noi possiamo farei dei passi avanti. Siamo sempre statri realisti, vedremo quando tutti mostreranno il loro potenziale".

Resta cauto anche il compagno di scuderia Kimi Raikkonen: "In mattinata ho avuto un piccolo problema che mi ha tenuto fuori a lungo dalla sessione, ma poi non è andata male. E' piuttosto difficile fare un paragone con i test. La pista è più scivolosa, dà sensazioni diverse. Tutto sommato poteva essere una giornata migliore, ma non è andata male. Non so se ci sarà una battaglia più dura con le nuove regole, magari dopo le qualifiche sapremo meglio - conclude il finlandese -. Di sicuro questa è una pista diversa dalle altre e non darà indicazioni chiare e certe".