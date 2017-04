Sebastian Vettel è pronto a scendere in pista nel Gran Premio del Bahrain, terza prova del Mondiale di Formula 1. Interpellato dal suo ingegnere di pista, Riccardo Adami, in un'intervista dedicata ai canali social della Ferrari, il pilota tedesco spiega i segreti del tracciato di Manama: "E' un circuito classico, non facile. La difficoltà sta nel prendere il ritmo. Sarà importante avere buon feeling con la macchina e con i freni".





Inha già ottenuto due vittorie in carriera (nel 2012 e nel 2013) quando era alla guida della. La, invece, non trionfa adal 2010 consa che per disputare una grande gara servirà porre particolare attenzione all'impianto frenante: "Ci sono numerosi punti in cui si usano molto i freni lungo il tracciato. In particolare bisogna cercare di frenare tardi per tirare fuori il meglio - prosegue il tedesco -.come curva 10, molto famosa dove può succedere che si blocchi l'anteriore e si vada larghi".Diversi, secondo, sono i fattori da tenere sotto osservazione in vista della gara: "Ci sono un paio di curve in cui bisogna stare molto attenti e poi ci sono da tenere in considerazione le condizioni e le temperature. Le qualifiche e la gara iniziano più tardi rispetto a quanto succedeva qualche anno fa. La pista sta cambiando molto. Ovviamente avremo bisogno anche di un buon motore".C'è spazio, infine, per una considerazione sull'ultimodisputato domenica scorsa a: "I, l'abbiamo gestita molto bene, siamo rimasti calmi - conclude Vettel -.