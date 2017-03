"La stagione 2016 è da dimenticare, ma so che, con il nuovo team tecnico guidato da Mattia Binotto e la leadership di Maurizio Arrivabene, oltre ai piloti di talento Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, abbiamo le persone giuste nel posto giusto per fare al meglio". Inizia così la lettera agli azionisti della Ferrari firmata dal presidente Sergio Marchionne che, il giorno dopo la chiusura dei test di Formula 1 sul circuito di Montmelò a Barcellona, rilancia le ambizioni della scuderia di Maranello in vista del Mondiale ormai alle porte.



, a causa dei molti cambiamenti nei regolamenti e nel management, per questo- dice prudentemente Marchionne -. Quello che posso promettere è che, e che abbiamo l'unità, l'impegno e la passione". Il presidente resterà alla Rossa almeno fino al: è quanto si desume al piano di incentivi per l'amministratore delegato e altri manager della società.