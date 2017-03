Weekend nero per Fernando Alonso che, al volante della sua McLaren, è stato costretto a ritirarsi a pochi giri dalla conclusione del Gran Premio d'Australia, prima prova del Mondiale 2017 di Formula 1, a causa di un problema alla sospensione. Un guaio che ha rappresentato la classica goccia che fa traboccare il vaso al punto che lo spagnolo ex Ferrari, nel dopo gara, non ha trattenuto la delusione ammettendo di non avere mai avuto a che fare in carriera con "una macchina così poco competitiva". E viste le enormi difficoltà, riscontrate anche nei test invernali, Alonso potrebbe prendere la clamorosa decisione di lasciare la McLaren in anticipo sulla fine della stagione.



A rivelarlo è l'ex pilota australiano Markche, intervistato sul tema dall'agenzia belga Sporza, spiega: "Alonso è frustrato per la situazione, non è allaper correre per il sesto o il settimo posto. Non è interessato ai punti, vuole lottare per il podio. Forseavrà presto un nuovo compagno di squadra". E a proposito del 25enne belga Webber dice: "Abbiamo bisogno di un talento come il suo in, ha una brillante carriera davanti a sé, sta facendo apprendistato lontano dai riflettori".