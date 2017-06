Sebastian Vettel vuole mettersi alle spalle il quarto posto del GP Canada di F1 in cui le Ferrari hanno un po' sofferto, nonostante la grande rimonta e concentrarsi sulla gara di domenica. Si corre il GP d'Azerbaijan che lo scorso anno ha portato alla Rossa un ottimo secondo posto. "Questo circuito - spiega Vettel - è diverso dagli altri, ha un suo tracciato specifico. Adesso stiamo lavorando bene e credo che le cose stiano andando come devono andare".

Proprio la particolarità della pista di Baku sarà un fattore chiave secondo il pilota tedesco: "La pista è diversa rispetto a a quella di Montreal ha una sua specificità. Lo scorso anno qui a Baku abbiamo fatto un buon lavoro e ottenuto un secondo posto. Avevamo avuto qualche difficoltà il venerdì, ma eravamo riusciti a recuperare il sabato". Bocca cucita, invece, per quanto riguarda il rinnovo del suo contratto con la Ferrari: "Non saprei se ci sia o meno una scadenza, normalmente i contratti finiscono il 31 dicembre, al momento siamo molto impegnati quindi in estate ci sarà più tempo per pensarci...".