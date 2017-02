F1: tolti i veli alla nuova Renault RS17

A vincere neanche ci pensano, ma qualche podio lo farebbero volentieri. Intanto, questa nuovaun podio lo conquista già, perchè è la terza vettura delle, dopo lae la, ad essere presentata. Niente che porti punti in classifica, ma ci sono buone ragioni perchè un podio arrivi davvero.Laè la prima, veradal ritorno della casa francese nella massima formula. Questo perchè dopo la lunga trattativa dell'anno scorso la scuderia di Viryha messo in pista unasemplicemente aggiornata e per questo poco competitiva, concentrandosi sulla riorganizzazione di team e struttura e sullo sviluppo del motore. Spetterà allatogliere dal poco onorevole 9° posto nel Costruttori la, che nel 40° anniversario del suo debutto con il turbo vuole quantomeno togliersi qualche soddisfazione coned il neo arrivatoTra le tre vetture fin qui presentate, la monoposto francese pare quella che ha il muso anteriore più originale, che accompagna al “naso” due supporti allungati all'indietro, questo per dirigere meglio i flussi verso i bargeboard ed i deviatori. La sezione frontale è maggiore rispetto al vecchio modello, mentre le pance sono state riprogettate, e sono adesso più rastremate e più spioventi verso il basso. Presente il condotto S-Duct, cosa intuibile dal “buco” che si trova sul muso all'altezza delle sospensioni anteriori, di schema push-rod. Maggiorata la presa dell'airscope, ed anchesceglie la via della pinna dorsale.Una monoposto per la rinascita, questo possiamo dire di questa. Ci sperano ad, e ci sperano i tanti tifosi che già amano quel ritorno allo storico giallo-nero della nuova livrea.