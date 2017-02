F1, test Barcellona: Vettel subito davanti a metà giornata

La Ferrari parte bene: Sebastian Vettel fa registrare il miglior crono (1'22"791) nella prima mattinata di test di Formula 1 sul circuito di Montmelò a Barcellona. Alla pausa pranzo il tedesco chiude con la sua nuova SF70H con gomme medie davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas, staccato di 378 millesimi ma con le soft. Problemi per la Red Bull di Daniel Ricciardo, ferma in pista dopo solo 4 giri per il malfunzionamento di un sensore.



Mattinata di sole e pista asciutta al. Dopo le prime 4 ore di test èa comandare con la sua nuova SF70H corredata dalla classica vernice verde sull'alettone per permette la verifica dei flussi. Il tedesco effettua 62 giri ed è secondo nella parziale classifica delle tornate dietro a(79), alla prima esperienza al volante della. Il finlandese si dimostra fin da subito costante e sembra aver trovato il giusto feeling con la nuova. Nel pomeriggio spazio a. Terzo crono (+0"918) per la Force India di Sergio. Seguono ladi Felipe(+2"761) e ladi Sainz Jr. (+2"841). Alonso costretto ai box da alcuni guai meccanici alla McLaren mentre Magnussen è andato a sbattere perdendo l'ala anteriore della Haas.