F1, test Barcellona: Vettel da record, Hamilton insegue

Mattinata davvero positiva per Sebastian Vettel che riesce a completare 60 giri mettendo la sua Ferrari davanti a tutti. Nel terzo giorno di test della seconda settimana sul circuito del Montmelò il tedesco precede di oltre tre decimi il grande rivale della Mercedes Lewis Hamilton (52 tornate). Entrambi montano le gomme più prestazionali nel giro secco, le UltraSoft. Terzo Ocon su Force India mentre appena fuori dal podio virtuale si piazza la Toro Rosso di Daniil Kvyat con le SuperSoft (+1"392). Quinto Daniel Ricciardo con la Red Bull (+1"800). Ancora problemi, invece, per la McLaren con Stoffel Vandoorne costretto ad abbandonare in pista la monoposto in due occasioni.