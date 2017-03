F1, test Barcellona: Raikkonen abbatte il record, Verstappen secondo

Nell'ultima giornata di test Formula 1 a Barcellona Kimi Raikkonen ritocca nuovamente il record del tracciato scendendo sotto il muro dell'1'19" con il tempo di 1'18"634. Prestazione davvero superlativa per il finlandese della Ferrari che realizza il suo giro migliore con le SuperSoft. Seconda la Red Bull di Max Verstappen (+0"804), terza la Toro Rosso di Carlos Sainz (+1"211). Soltanto quarto Valtteri Bottas su Mercedes (+1"211) con gomme Soft.





La Ferrari non smette di far sognare i propri tifosi. Nella mattina della quarta e ultima giornata della seconda settimana di test sul circuito del Montmelòritocca il record della pista fatto segnare ieri dal compagno di scuderia Sebastian Vettel e abbatte anche il muro dell'1'19". Il finlandese ha il merito di riuscire ad ottenere la miglior prestazione con le SuperSoft che, sulla carta, sono gomme meno prestazionali dellesul giro secco. Iceman completa 46 tornate nelle 4 ore a disposizione. Indecifrabile è fin qui il comportamento dellaconche chiude col quarto tempo alle spalle di Verstappen e Sainz, montando però le Soft. Da dimenticare ancora una volta è invece la prestazione dellaè costretto a fermarsi in pista in due occasioni per nuovi guai tecnici. Due stop anche pecon la Haas.