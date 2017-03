F1, test Barcellona: fulmine Raikkonen, Grosjean secondo

E' Kimi Raikkonen il più veloce alla pausa pranzo della quarta giornata di test di Formula 1 a Barcellona. Il finlandese, al volante della Ferrari SF70-H, ha realizzato il miglior tempo in 1'22"305 con le gomme soft precedendo di 4 decimi il francese Grosjean con la Haas; problemi sulla Mercedes W08 che hanno costretto Hamilton a restare nei box. Prove con pista bagnata nella prima ora e che verranno ripetute nel pomeriggio.

Il quarto giorno di test a Barcellona si è aperto con pista bagnata per provare le gomme 'Wet' della Pirelli: infatti il circuito del Montmelò è stato inondato da ieri sera con cisterne d'acqua affinchè tutte le scuderie potessero raccogliere dati in questa situazione. Con il sole della Catalogna il tracciato si è poi asciugato abbastanza in fretta e così nell'ultima ora i piloti hanno potuto girare con gomme da asciutto.

A brillare è la Ferrari che con Kimi Raikkonen stampa il miglior tempo in 1'22"305, crono realizzato con pneumatici soft: sono in tutto 45 i giri effettuati dal finlandese che alla pausa pranzo precede di 4 decimi la Haas del francese Grosjean (48 giri per lui, tempo record con le SuperSoft) e di oltre un secondo e mezzo la McLaren di Vandoorne (34 giri per lui, tempo record con le UltraSoft) e la Red Bull di Verstappen (43 giri per lui, tempo record con le Medie). A seguire Perez con la Force India e l'italiano Giovinazzi con la Sauber.

Nessun crono per la Toro Rosso di Kvyatt e per la Williams di Stroll (non girerà più in settimana per un problema al telaio) mentre la Mercedes ha trascorso quasi l'intera mattinata ai box per un problema elettrico sulla W08 e così Lewis Hamilton non è uscito. Soltanto prima della pausa è sceso in pista Valtteri Bottas che ha completato 14 giri con un 'best lap' piuttosto lento, a 14 secondi da Raikkonen. Durante la pausa verrà nuovamente bagnata la pista in vista delle ultime 4 ore dalle 14 alle 18.