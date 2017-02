F1, test Barcellona: fulmine Hamilton, Vettel risponde presente

E' subito duello Mercedes-Ferrari nella prima giornata di test Formula 1 sul circuito del Montmelò a Barcellona. Lewis Hamilton, a bordo della nuova W08, fa segnare il miglior tempo in 1'21"765 con gomme soft e precede di soli 113 millesimi Sebastian Vettel che monta le medie. Il tedesco, sulla SF70-H è anche il pilota che effettua il maggior numero di giri in pista: 129. Terzo crono per la Williams di Felipe Massa (+0"311).

La prima giornata di test a Barcellona conferma che le monoposto del 2017 sono più veloci di quelle del 2016. Lewis Hamilton, con le gomme soft, migliora il tempo con cui ha conquistato la pole position nel Mondiale della passata stagione. Se la Mercedes parte col piede giusto, lo stesso si può dire della Ferrari con Vettel che chiude secondo con un solo decimo di distacco dall'inglese ma con le gomme medie. La SF70-H dimostra di essere performante fin dalle prime ore con il tedesco che piazza il miglior crono della mattinata. Seb è anche il pilota che rimane di più in pista con 129 giri all'attivo mentre la Mercedes ne colleziona complessivamente 152 sommando i 73 di Lewis ai 79 di Bottas (ottavo a +1"404 dal compagno di scuderia).

Terzo crono a +0"311 per la Williams FW40 di Felipe Massa che effettua 103 giri. Quarto, con un distacco più elevato (+1"129), Kevin Magnussen sulla Haas. Debutto complicato per Red Bull e McLaren. La RB13 di Ricciardo si è fermata nel corso della mattinata dopo 4 tornate. Nel pomeriggio l'australiano riesce ad ottenere il quinto crono (+1"161) con le soft. Sono solo 29 i giri di Fernando Alonso che, dopo un guasto alla sua MCL32 (perdite d'olio dal motore Honda), ottiene il decimo tempo (+3"087).