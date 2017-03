F1, test Barcellona: Bottas il più veloce, Raikkonen c'è

E' Valtteri Bottas il più veloce nella sessione mattutina dei test di Formula 1 sul circuito del Montmelò a Barcellona: il pilota finlandese della Mercedes, in pista con le gomme supersoft, completa 67 giri fermando il cronometro sull'1'19"310. Alle sue spalle Felipe Massa, positivo anche oggi, che accusa un gap di un solo decimo e precede di quasi un secondo il ferrarista Kimi Raikkonen, terzo davanti alla Red Bull di Max Verstappen.



Mattinata positiva per la Ferrari di Raikkonen che, montando le soft, percorre solamente 36 giri, la metà di quelli completati da un super Bottas, ma resta molto più tempo ferma ai box per effettuare delle verifiche tecniche. Nonostante questo la Rossa fa registrare il terzo miglior crono alle spalle di un Massa che conferma di essere in grande spolvero. Quarto tempo per la Red Bull di Verstappen (1'20"432), mentre la top five si completa con la Renault di Nico Hulkenberg (1'21"213).



Seguono ladi Sergio(1'21"297), ladi Carlos(1'21"872), ladi Romain(1'22"428) e ladi Pascal(1'23"000). Chiude la fila ladi Fernandoche non va oltre l'1'23"041. Nel frattempo il paddock del Montmelò ha fatto registrare un'altra gradita visita: dopo quella di Nicodi settimana scorsa, stavolta è toccato a papà, campione del mondo nel 1982.