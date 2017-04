F1, Test Bahrain: razzo Bottas, Vettel subito dietro

E' la Mercedes la grande protagonista della due giorni di test F1 in Bahrain. Già leader ieri, le Frecce d'Argento si confermano le più veloci con Valtteri Bottas che registra il miglior crono in 1'31"280 e completa ben 143 tornate, di gran lunga il più presente in pista. Alle sue spalle, a 294 millesimi, c'è Sebastian Vettel che nel pomeriggio riesce ad archiviare 56 giri dopo i soli 8 del mattino per sistemare la configurazione sulla monoposto.

La seconda e ultima giornata di test F1 in Bahrain, sede dell'ultimo gran premio, si chiude con la Mercedes ancora davanti a tutti: ieri Hamilton, oggi Bottas. Il finlandese, già al comando al mattino, si conferma il più veloce con il crono di 1'31"280, e anche il più produttivo avendo completato ben 143 giri, unico sopra i 100 insieme a Gary Paffett, driver della Williams che chiude con l'ottavo tempo a quasi un secondo di ritardo sul giro secco.

Il terzo miglior tempo è di Carlos Sainz con la Toro Rosso, seguito da Vandoorne con la McLaren, il più sorprendente in assoluto, poi Magnussen con la Haas, Ocon con la Force India, Kvyat con l'altra Toro Rosso e appunto Paffett, tutti con un distacco sotto il secondo. Più lontani Sirotkin con la Renault, Gasly con la Red Bull, poi fuori dalla top ten e con un ritardo di oltre tre secondi ci sono Wehrlein al volante della Sauber e Perez con l'altra Force India.