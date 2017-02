F1: presentata la nuova Haas, si chiama Vf-17

Gene Haas non è uomo da accontentarsi, toccherà alla Vf-17 regalargli soddisfazioni. Secondo anno di vita per il team americano, che dopo un debutto in linee generali positivo ma con prestazioni in calando, vuole continuare a crescere migliorando possibilmente l'ottavo posto nel Costruttori nel 2016, cosa che però non sarà semplice, considerando anche che quest'anno ci si attende una Renault molto più competitiva.

Dopo le foto rubate qua e là dal primo filming day della vettura, ecco la presentazione ufficiale della Vf-17, monoposto che mantiene una sinergia con la Ferrari confermata anche da linee e soluzioni tecniche che richiamano la vettura di Maranello. Muso con il solito 'bulbo' sporgente e tanto lavoro al dettaglio nella zona all'inizio delle pance, con due alette spioventi dal telaio più o meno a metà tra le sospensioni e le pance, quest'ultime accompagnate da un disegno dei deviatori di flusso che richiama in parte la Ferrari.

Di forma tradizionale i radiatori, a cui c'è da aggiungere una piccola feritoia per lato dalla vista dall'alto più o meno all'altezza dell'abitacolo, mentre l'airscope è piccolo e triangolare. C'è anche sulla Vf-17 la pinna stabilizzatrice, in un posteriore che presenta sul fondo davanti alle ruote posteriori una soffiatura, quasi sicuramente per gestire meglio questa zona dei flussi, solitamente 'sporcati' dalle ruote posteriori.

Difficile stabilire obbiettivi chiari per la monoposto americana, che sarà guidata da Romain Grosjean ed il nuovo arrivato Kevin Magnussen. Verosimilmente, l'ottava posizione tra le squadre potrebbe essere un obbiettivo, così come lo sarà essere presenti con più costanza nella top 10.