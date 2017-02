F1, Mondiale 2017: calendario, Gran Premi e risultati in diretta. Live

Dal 26 marzo al 26 novembre: nove mesi di pura emozione per gli appassionati di Formula 1. Il Mondiale 2017 promette grande spettacolo. I piloti vanno a caccia del titolo iridato che Nico Rosberg ha deciso di non difendere, ritirandosi al termine della passata gloriosa stagione. La caccia allo scettro scatta, come di consueto, all'Albert Park di Melbourne con il GP Australia per concludersi, dopo 20 gare, con il GP Abu Dhabi a Yas Marina.



Il programma completo del Mondiale 2017 di Formula 1 (orari italiani)

26 marzo -9 aprile -16 aprile -30 aprile -14 maggio -28 maggio -11 giugno -25 giugno -9 luglio -16 luglio -30 luglio -27 agosto -3 settembre -17 settembre -1 ottobre -8 ottobre -22 ottobre -29 ottobre -12 novembre -26 novembre -