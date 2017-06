In Formula 1 non si placano le polemiche per il doppio contatto in pista a Baku tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Nel corso del 19esimo giro il ferrarista ha tamponato in regime di safety car il britannico della Mercedes (che aveva visibilmente rallentato) e poi l'ha affiancato rifilandogli una ruotata senza causare danni. Il tedesco è stato sanzionato con uno "Stop&Go" di 10" ma ora nei suoi confronti è stato aperto un procedimento disciplinare.





A gettare ancora più benzina sul fuoo ci ha pensato il presidente non esecutivo della Mercedes, Niki Lauda, che, in un'intervista rilasciata al quotidiano Osterreich, attacca senza giri di parole Seb:osso capire la rabbia di Lewis e anch'io sono arrabbiato, perché poteva semplicemente scusarsi e dire 'E' stato un mio errore e ho creato un casino dal nulla'. Con lui è sempre così.soprattutto per evitare ulteriori casi di questo tipo".