"Complimenti a Vettel ma soprattutto a questo ragazzo qui, Max Verstappen. Ha fatto davvero una gran gara". Con queste parole Lewis Hamilton commenta il successo ottenuto in Cina nella seconda prova del Mondiale di Formula 1 e si congratula con gli altri due protagonisti del podio. "Sarà un campionato equilibrato, forse il più equilibrato di quelli cui ho partecipato - prosegue l'inglese della Mercedes -, con Vettel negli ultimi giri ci siamo scambiati il giro veloce e sono convinto che il Mondiale sarà molto emozionante, una battaglia molto serrata. Le macchine sono più belle e divertenti da guidare".

Dopo un anno di tensioni nello stesso box con Nico Rosberg, non sono sfuggiti agli occhi dei più attenti gli abbracci tra Hamilton e Vettel al termine della gara. Lewis manifesta dunque una certa simpatia nei confronti del tedesco: "E' stata una bella battaglia con la Ferrari, una gara vera. E' bello avere un duello del genere - ha detto - tra me e Seb c'è grande rispetto, io rispetto i progressi della Ferrari. Con Seb ci stiamo scambiando delle belle vittorie".

Decisamente soddisfatto anche a Verstappen che chiude terzo nonostante la 16esima posizione in griglia: "È stata una sfida molto impegnativa - commenta l'olandese della Red Bull, votato pilota social dai fan della F1 - ho passato nove macchine nel primo giro. È stata una buona gara per me, non avevo un ottimo bilanciamento, la macchina era più adatta alle qualifiche, ma alla fine sono riuscito a ottenere un buon podio dopo essere partito dal sedicesimo posto".