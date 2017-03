F1, GP Australia: dominio Vettel, trionfo Ferrari

Il Mondiale di Formula 1 2017 inizia come meglio non poteva per la Ferrari che domina il gran premio d'Australia e trionfa con un grande Sebastian Vettel! Il tedesco, alla 43esima vittoria in carriera, precede le Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton e di Valtteri Bottas, quarto l'altra Rossa di Kimi Raikkonen: la scuderia di Maranello interrompe un digiuno che durava da Singapore 2015 (553 giorni), arriva a 225 successi e torna a vincere il gran premio inaugurale per la prima volta dal 2010.

La gara di Melbourne è emozionante fin dall'inizio: Ricciardo ha un problema al cambio e deve dire addio al gran premio di casa ancor prima del semaforo verde. Al via scatta bene Lewis Hamilton davanti a Sebastian Vettel e la situazione non cambia fino al 17° giro: la Mercedes decide di anticipare il pit stop del britannico, la Ferrari invece attende il giro 24 e Vettel rientra in pista davanti e con un buon margine su Hamilton. Decisiva la strategia del muretto guidato da Maurizio Arrivabene per permettere a Seb di scavalcare Lewis.

Da lì in avanti è un assolo del tedesco che si invola verso il successo e chiude con poco meno di 10 secondi di vantaggio su Hamilton, secondo, e oltre 11 su Bottas, terzo. Più lontano Raikkonen che riesce comunque a difendere il quarto posto da Max Verstappen con la Red Bull. A punti anche Felipe Massa, sesto con la Williams, mentre chiudono la top ten le due Force India, Perez settimo e Ocon decimo, e le due Toro Rosso, con Sainz ottavo davanti a Kvyat, nono. Non va a punti ma termina in 12esima posizione Antonio Giovinazzi, al debutto assoluto in Formula 1 al volante della Sauber. Prossimo appuntamento il 9 aprile con il gran premio di Cina a Shanghai.